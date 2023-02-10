Нижний Новгород
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Антифриз G-12 красный 3кг Полярник Антифриз G-12 красный (3кг) (Полярник)
В наличии
449
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Тосол А-40М 3кг ГОСТ 28084-89 Стандарт качества Тосол А-40М (3кг) ГОСТ 28084-89 (Стандарт качества)
В наличии
360
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Масло моторное 10W40 псинт. Супер SGCD 1л Газпромнефть Масло моторное 10W40 п/синт. Супер SG/CD (1л) (Газпромнефть)
В наличии
279
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Домкрат гидравлич 2т подкатной в кейсе Samson 125x300 VETTLER Домкрат гидравлич (2т) подкатной в кейсе Samson (125x300) VETTLER
В наличии
3 240
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Тосол ОЖ-45 10кг FELIX Тосол ОЖ-45 (10кг) (FELIX)
В наличии
1 548
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Перчатки хб с ПВХ покрытием 4-х нитка 1 пара Перчатки х/б с ПВХ покрытием 4-х нитка (1 пара)
В наличии
20
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Аккумулятор 6СТ- 60 AKOM EFB о.п. пусковой ток 580А L2 AKOM Аккумулятор 6СТ- 60 AKOM EFB о.п. (пусковой ток 580А) L2 (AKOM)
В наличии
6 192
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Перчатки хб FELIX с ПВХ покрытием белые Перчатки х/б "FELIX" с ПВХ покрытием, белые
В наличии
32
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Масло моторное 5W30 синт. Helix Ultra ECT C3 SN 4л SHELL Масло моторное 5W30 синт. Helix Ultra ECT C3 SN (4л) (SHELL)
В наличии
4 032
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Масло моторное 5W40 псинт. Супер SGCD 4л Газпромнефть Масло моторное 5W40 п/синт. Супер SG/CD (4л) (Газпромнефть)
В наличии
1 217
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Аккумулятор 6СТ- 60 АвтоФан п.п. пусковой ток 470А L2 AKOM Аккумулятор 6СТ- 60 АвтоФан п.п. (пусковой ток 470А) L2 (AKOM)
В наличии
3 873
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Масло моторное 10W40 синт. X7 LS A3B3B4 SMCF 4л ZIC Масло моторное 10W40 синт. X7 LS A3/B3/B4 SM/CF (4л) (ZIC)
В наличии
2 073
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Лампа галоген.H7 12 V 55 W PX26d Osram Лампа галоген.H7 12 V 55 W (PX26d) (Osram)
В наличии
252
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Перчатки хб LECAR 4-х нитка с ПВХ 5 пар фирм.упак LECAR Перчатки х/б "LECAR" 4-х нитка с ПВХ (5 пар) фирм.упак LECAR
В наличии
159
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Лампа галоген.H7 12 V 55 W Vision 30 Philips Лампа галоген.H7 12 V 55 W Vision +30% (Philips)
В наличии
439
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Антидождь 600мл GRASS Антидождь (600мл) (GRASS)
В наличии
873
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Тосол А-40М 10кг ГОСТ 28084-89 Стандарт качества Тосол А-40М (10кг) ГОСТ 28084-89 (Стандарт качества)
В наличии
1 069
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Масло моторное 10W40 псинт. Diesel Extra CF-4CFSG 20л Газпромнефть Масло моторное 10W40 п/синт. Diesel Extra CF-4/CF/SG (20л) (Газпромнефть)
В наличии
4 898
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Антифриз G-12 красный 3кг CARBOX FELIX Антифриз G-12+ красный (3кг) CARBOX (FELIX)
В наличии
681
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Масло моторное 5W40 псинт. Helix HX7 A3B3B4 SMCF 4л SHELL Масло моторное 5W40 п/синт. Helix HX7 A3/B3/B4 SM/CF (4л) (SHELL)
В наличии
3 776
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Масло моторное 5W30 синт. G1 API SP 4л KIXX Масло моторное 5W30 синт. G1 API SP (4л) (KIXX)
В наличии
2 325
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Вода дистиллированная 5л Вода дистиллированная (5л)
В наличии
97
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Масло моторное 5W40 синт. G1 API SP 4л KIXX Масло моторное 5W40 синт. G1 API SP (4л) (KIXX)
В наличии
2 631
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Антифриз G-12 красный 3кг CARBOX FELIX Антифриз G-12+ красный (3кг) CARBOX (FELIX)
В наличии
681
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Масло трансмиссионное HONDA ACURA ATF DW-1 0946л Масло трансмиссионное HONDA ACURA ATF DW-1 (0,946л)
В наличии
915
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Краска-спрей Черная глянцевая стандарт 520мл KUDO Краска-спрей Черная глянцевая стандарт (520мл) (KUDO)
В наличии
200
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Ключ динамометрический 12 DR 42-210 Hm JONNESWAY Ключ динамометрический 1/2" DR 42-210 Hm JONNESWAY
В наличии
3 728
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Ареометр для электролита АР-02 Орион НПП Ареометр для электролита АР-02 "Орион НПП"
В наличии
221
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Антифриз G-12 красный 3кг Ice Cruizer Антифриз G-12 красный (3кг) (Ice Cruizer)
В наличии
302
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Антифриз G-11 зеленый 5кг Ice Cruizer Антифриз G-11 зеленый (5кг) (Ice Cruizer)
В наличии
443
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Съемник шруса 2108-099 универс Съемник шруса 2108-099 (универс)
В наличии
844
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Лампа галоген.H19 12 V 6055 W PU43T Osram Лампа галоген.H19 12 V 60/55 W (PU43T) (Osram)
В наличии
440
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Камера колеса R-16 185 TR13 ГАЗ-3302 Усиленная 10 Mpa ZOMMER Камера колеса R-16 185 TR13 ГАЗ-3302 Усиленная 10 Mpa ZOMMER!!!!
В наличии
504
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Антифриз G-12 красный 1кг CARBOX FELIX Антифриз G-12+ красный (1кг) CARBOX (FELIX)
В наличии
252
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Антифриз G-12 красный 5кг CARBOX FELIX Антифриз G-12+ красный (5кг) CARBOX (FELIX)
В наличии
1 048 891
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Тосол А-40М 10кг ГОСТ 28084-89 Стандарт качества Тосол А-40М (10кг) ГОСТ 28084-89 (Стандарт качества)
В наличии
1 069
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Катушка зажигания 2170-722110-121117-192190-94 пласт.корпус 16 кл. Ст.Оскол Катушка зажигания 2170-72,2110-12,1117-19,2190-94 (пласт.корпус) (16 кл.) (Ст.Оскол)
В наличии
1 265
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Устройство зарядное 12В 0-7А Вымпел-270 линейный амперметр Орион НПП Устройство зарядное 12В 0-7А Вымпел-270 (линейный амперметр) "Орион НПП"
В наличии
2 438
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Масло моторное 10W40 псинт. Супер SGCD 4л Газпромнефть Масло моторное 10W40 п/синт. Супер SG/CD (4л) (Газпромнефть)
В наличии
1 006
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Аккумулятор 6СТ- 60 Bravo п.п. пусковой ток 480А L2 AKOM Аккумулятор 6СТ- 60 Bravo п.п. (пусковой ток 480А) L2 (AKOM)
В наличии
3 580
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Хомут червячный 16-27мм оцинкованный NORMA Хомут червячный 16-27мм (оцинкованный) (NORMA)
В наличии
34
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Контакт клемма Мама 63 с фиксацией под сечение 05-10 кв.мм Контакт (клемма) "Мама" 6,3 (с фиксацией) под сечение 0,5-1,0 кв.мм
В наличии
9
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Лампа 12 V 5 W стоп-сигнал повторитель габарит бцок W2.1x9.5d Osram Лампа 12 V 5 W стоп-сигнал, повторитель, габарит б/цок (W2.1x9.5d) (Osram)
В наличии
41
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Перчатки хб с ПВХ покрытием 4-х нитка 1 пара Перчатки х/б с ПВХ покрытием 4-х нитка (1 пара)
В наличии
20
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Сухарь клапана 406 дв. Сухарь клапана 406 дв.
В наличии
15
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Лампа 12 V 21 W стоп-сигнал повторитель 1-конт BA15s Osram Лампа 12 V 21 W стоп-сигнал, повторитель 1-конт (BA15s) (Osram)
В наличии
64
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Хомут червячный 10-16мм оцинкованный NORMA Хомут червячный 10-16мм (оцинкованный) (NORMA)
В наличии
33
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Фильтр масляный 21052108-211511182170 ОАОАВТОВАЗ фирм.упак. Фильтр масляный 2105,2108-2115,1118,2170 (ОАО"АВТОВАЗ") фирм.упак.
В наличии
286
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Лампа 12 V 21 W стоп-сигнал повторитель 1 конт BA15s HuaDiao VETTLER Лампа 12 V 21 W стоп-сигнал, повторитель 1 конт BA15s HuaDiao VETTLER
В наличии
23
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Цилиндр тормозной задний 2101-07210821102121-2123КалинаПриора ВИС фирм.упак. Цилиндр тормозной задний 2101-07,2108,2110,2121-2123,Калина,Приора (ВИС) фирм.упак.
В наличии
511
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Фильтр воздушный 2108-15 инжек212321701118 ОАО АВТОВАЗ фирм.упак. STANDART Фильтр воздушный 2108-15 (инжек),2123,2170,1118 (ОАО "АВТОВАЗ") фирм.упак. STANDART
В наличии
295
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Лампа 24 V 21 W стоп-сигнал повторитель габарит BA15s HD VETTLER Лампа 24 V 21 W стоп-сигнал, повторитель, габарит BA15s HD VETTLER
В наличии
23
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Лампа 12 V 5 W стоп-сигнал повторитель габарит бцок T10 HuaDiao VETTLER Лампа 12 V 5 W стоп-сигнал, повторитель, габарит б/цок T10 HuaDiao VETTLER
В наличии
12
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Хомут червячный 12-22мм оцинкованный NORMA Хомут червячный 12-22мм (оцинкованный) (NORMA)
В наличии
33
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Лампа галоген.H4 12 V 6055 W P43t Osram Лампа галоген.H4 12 V 60/55 W (P43t) (Osram)
В наличии
221
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Лампа 12 V 5 W стоп-сигнал повторитель габарит BA15S HuaDiao VETTLER Лампа 12 V 5 W стоп-сигнал, повторитель, габарит BA15S HuaDiao VETTLER
В наличии
20
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Лампа 12 V 5 W стоп-сигнал повторитель габарит BA15s Osram Лампа 12 V 5 W стоп-сигнал, повторитель, габарит (BA15s) (Osram)
В наличии
49
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Контакт клемма Папа 63 с фиксацией Контакт (клемма) "Папа" 6,3 ( с фиксацией)
В наличии
11
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Диск тормозной 2112111821702190-94 R14 ОАО АВТОВАЗ фирм.упак. Диск тормозной 2112,1118,2170,2190-94 (R14) (ОАО "АВТОВАЗ") фирм.упак.
В наличии
1 332
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Контакт клемма Мама 63 Контакт (клемма) "Мама" 6,3
В наличии
13
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