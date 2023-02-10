VIN-код — уникальный идентификационный номер вашего автомобиля. Если вы не знаете VIN или сомневаетесь, подойдет ли выбранная деталь к вашему автомобилю, свяжитесь с менеджером.

FRAME-код — уникальный идентификационный номер вашего автомобиля. Если вы не знаете FRAME или сомневаетесь, подойдет ли выбранная деталь к вашему автомобилю, свяжитесь с менеджером.